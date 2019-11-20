Kuzey Irak'a hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK'lı terörist beraberindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile etkisiz hale getirildi.