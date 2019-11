Özkan’ın rant kapısı İzmir’i karıştırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın İzmir’de ziyaret ettiği ilçe belediyelerine birlikte çalışmaları için AND adlı bir asansör denetim firması yetkilisini de götürmesi tepki çekmişti. Bu ziyaret sonrası belediyelerin Özkan’ın baskısıyla kendileriyle sözleşmelerini iptal ettiğini söyleyen MMO İzmir Şube Başkanı Semih Yalçın, firmanın Genel Merkez’e rüşvet verdiğini iddia etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın, adeta bir pazarlamacı taktiği ile yetkilisini kapı kapı belediyeleri gezdirdiği asansör firması İzmir'i karıştırdı. Özkan, geçtiğimiz aylarda İzmir'de medya işinde de beraber hareket ettikleri öne sürülen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'la birçok ilçe belediye başkanını ziyaret etmişti. İkilinin bu ziyaretlere yanında bir asansör firması temsilcilisini de getirdiğini Yeni Asır ortaya çıkarmıştı.



BASKILAR ÇİLEDEN ÇIKARDI



Özkan, başkanlardan asansör denetim işinde İstanbul merkezli AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri firması ile çalışmalarını istemişti. MMO İzmir Şubesi yaptığı açıklama ile CHP'nin asansörü rant kapısı haline getirdiğini belirterek uygulamaya tepki gösterdi. Odanın İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Semih Yalçın, ilgili vekilin baskısı ile çalıştıkları belediyelerin teker teker kendileriyle işbirliğine son verdiğini söyledi. Konuyla ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Yalçın, "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği tüm ilçe belediyeleri akredite muayene kuruluşları ile asansör periyodik kontrol protokolü imzalamak zorunda. Bu zorunluluk kapsamında odamız bünyesinde bulunan ve akredite muayene kuruluşu Asansör Kontrol Merkezi (AKM), Türkiye genelinde 300'den fazla belediyenin sınırları dahilinde asansör periyodik kontrol çalışması yapıyor. Şubemiz 1996'dan bu yana İzmir'de asansör periyodik kontrolü yapıyor" diye konuştu.



VEKİL KAPI KAPI GEZDİRİYOR



Türkiye'de asansör bakım ve denetim kontrol mekanizmasını başlatan bir firma olarak bu konuda açıklama yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Yalçın, "31 Mart sonrasında İzmir'de 24 belediyeyi yönetmeye hak kazanan CHP'nin bir milletvekili, bu belediyelerin bazılarını bir akredite muayene kuruluşunun temsilcisi ile birlikte pazarlamacı edasıyla kapı kapı gezmiştir" dedi. Oda olarak çok sayıda CHP'li belediye ile protokolleri olduğunu söyleyen Yalçın, ancak baskılar sonucu sözleşmelerin teker teker iptal edildiğini belirtti. Yalçın, "Belediyelerin bir kısmı bizimle yaptıkları mevcut protokolleri "yukarıdan" gelen yoğun baskı gerekçesiyle yenilemeyi düşünmediklerini beyan etti. Üstelik, söz konusu "yandaş" firmanın yasada öngörülen belediye payı haricinde ilgili belediyelere ve hatta CHP Genel Merkezi'ne "maddi katkıda bulunacağı" iddiaları da ayyuka çıktı" diye konuştu. İzmir'de Makine Mühendisler Odası ile birlikte 7 muayene kuruluşu olduğunu belirten Yalçın, 1 Ocak 2020'den itibaren hemen hemen hepsinin yeniden protokol yapmaya yanaşmadığını belirtti.



MMO'DAN CHP'YE SORULAR



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde Genel Merkez ve Belediye Başkanlarına yanıtlanmak üzere bazı sorular soran Yalçın, "MMO İzmir Şubesi olarak, koşullar ne olursa olsun kamusal sorumluluklarımızın gereği olan denetimleri sürdürmeye kararlıyız" dedi. İşte o sorular:

İzmir milletvekilinizin belediyeleri birlikte gezdiği asansör muayene kuruluşu sahipleri ile partinin bağı var mı?

Kamusal denetim olması gereken asansör denetimlerinin partiniz eliyle bir firmaya yönlendirilmesi, belediyecilik anlayışına uygun mu?

Birçok belediye ile kısa sürede asansör periyodik muayene protokolü imzalayan akredite muayene kuruluşunca, belediyelerinize ya da partinize belediye payı haricinde bir maddi katkıda bulunulmuş mudur? Eğer böyle ise bunun adı rüşvet değil midir?

Etik olmayan bir davranışla, bir firmanın temsilcisi gibi belediyeleri ziyaret eden, hatta baskı altına alan vekiliniz hakkında herhangi bir yaptırımınız olacak mıdır?

Mevcut iktidarı "yandaşları kayırmak, belli bir kesimi maddi açıdan beslemek" ile itham ederken, bunun benzerini yerel iktidar eliyle uygulamanız etik midir?



YENİ ASIR ORTAYA ÇIKARMIŞTI



CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir belediye başkanına yaptığı ziyarette çekilen fotoğraf, belediyelerle yapılan pazarlığı ortaya çıkarmıştı. Tuncay Özkan, Engin Özkoç ve CHP'li bir ilçe belediye başkanının bulunduğu fotoğrafta 'AND'nin çantaları da yer almıştı. Özkan'ın baskısıyla bazı başkanların AND ile çalışmaya sıcak baktığı bazılarının ise Özkan'ın 'AND' girişiminden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberdar olup olmadığını araştırdığı ortaya çıkmıştı.





İZMİR'DE 55 BİN ASANSÖR VAR



İzmir'de MMO İzmir Şubesi'nin de aralarında bulunduğu akredite muayene yapan 7 firma bulunuyor. Kat ve semtine göre asansör bakımları 302 lira ila 866 lirasında değişiyor. İzmir'de dış ve metropol ilçeler dahil yaklaşık 55 bin asansör bulunuyor. Asansör denetimleri belediyelerin önemli gelir kalemleri arasında bulunuyor. Belediyeler, ilçedeki asansörleri Makine Mühendisleri Odası veya bu alanda uzmanlaşmış firmalara yetki verip denetlettiriyor. Firmalar bina sahiplerinden aldığı muayene ücretinin bir kısmını ilgili belediyeye bırakıyor.



FİRMA SAHİBİNİ ESKİ İL BAŞKANI OLARAK TANITMIŞ!



Bu arada Tuncay Özkan'ın asansör denetim firmasının sahibini İzmir'deki CHP'li ilçe belediye başkanlarına CHP İstanbul İl eski Başkanı olarak tanıttığı da gelen bilgiler arasında.

FATİH ŞENDİL