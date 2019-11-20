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‘Ruslarla sorunları çözeceğiz’

‘Ruslarla sorunları çözeceğiz’
Giriş Tarihi: 20.11.2019

ile yapılan anlaşmasıyla ilgili açıklama yapan , "Ruslarla devriyelerimiz devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Rusya ile yapılan güvenli bölge anlaşmasıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, "Ruslarla devriyelerimiz devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz" dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Akar, terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el Arab ilçesinde, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yürüten Rus askeri araçlarına molotofkokteyli atılmasını değerlendirdi. Akar, "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

TEDBİR ALINDI

Gerekli tedbirlerin anında alındığını ifade eden Akar, "İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri de çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek" açıklamasında bulundu.

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