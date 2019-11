Uzlaşmaz tavır sürerse alternatif buluruz

ABD ziyaretinde Trump ile verimli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunların küçük pürüzlerden ibaret olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. F-35 projesiyle ilgili de net konuşan Erdoğan, “TRUMP’a, F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye’nin başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, açıklamasında özetle şunları söyledi:



VEKİLLERE UYARI



Milletin beklentilerine cevap verecek yasama faaliyetlerini yürütüyoruz. Mehmetçiklerimizin yurt dışında bulunmalarını 1 daha uzatan 2 ayrı tezkere büyük bir katılımla kabul edildi. Bütçenin genel kurul görüşmeleri 9 Aralık'tan 20 Aralık'a kadar sürecek. Her bakan kendi bütçesi görüşüldüğü günlerde Meclis'te bulunacak. Milletvekillerimizin seçim bölgelerini kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor. Bundan böyle her vekil seçim bölgesine gidecek vatandaşın hal ve hatırını soracak. AK Parti milletvekili olmak demek sadece Ankara'da olmak demek değil. Ankara'daki çalışmaları kendi bölgelerine sağlıklı şekilde koordine etmektir.



VERİMLİ BİR GÖRÜŞME



Geçtiğimiz hafta ABD'de Başkan Trump ile oldukça verimli toplantılar yaptık. Amacımız bu zor dönemi her iki ülke için en makul bir şekilde geride bırakmaktır. Aramızdaki sorunlu alanların pek çoğu küçük pürüzlerden ibarettir. Bu sorunlar suni olarak büyütülmüştür. İki ülke arasındaki sorunların gerçek sebebini en iyi gören de sayın Trump'tır. Biz de aynı anlayışla işbirliği yapabileceğimiz alanlara odaklanıyoruz. Aramızdaki bir çok meseleye kökten çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi dünyaya gösterdik.



F-35 MESELESİ



100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşma konusundaki kararlılığımızı gösterdik. S-400 konusuna çözüm aranması konusunda mutabık kaldık. F-35 meselesindeki uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin başka arayışa girmek zorunda kalacağını da söyledik. ABD'nin düzenlenen operasyonla öldürülen Bağdadi'nin eşi, kardeşini yakaladık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 binin üzerinde DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Halen elimizde bine yakın DEAŞ'lı var. DEAŞ'a karşı en etkili mücadeleyi veren ülke Türkiye'dir. Hem ABD'nin hem Rusya'nın bölgeyi teröristlerden tamamen arındırmadığı açıktır.



FERHAT ABDİ BİR KATİLDİR



Konuşmasında dünya kamuoyuna komutan Mazlum Kobani olarak lanse edilen terörist Ferhat Abdi Şahin'le ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si ya böyle biri yok. Bu biliyorsunuz Ferhat Abdi... Bu adam ülkemizde yüzlerce insanın ölümüne neden olan bir katildir ve teröristtir. Terör elebaşı Ferhat Abdi'yi Trump ve senatörlere görüntülü olarak anlattık. Bu onları ciddi manada etkiledi. Biz Kürt kardeşlerimize değil, terör örgütüne karşıyız. Sizin ifadeleriniz Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır dedik. Mesele terör koridoru oluşturma gayretidir. Biz bu kuşatmayı bozduk" dedi.





MECLİS'TE SÜRPRİZ ZİYARET



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Muhalefet Kulisi'nde oturan MHP lideri Bahçeli'nin yanına geldi. Bahçeli ile bir süre sohbet eden Erdoğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine "Güzel bir sürpriz oldu" dedi. Görüşmede, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer aldı. Daha sonra Meclis Şeref Holü'ne geçerek vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan'a, Meclis'ten ayrılışı sırasında, makam aracına kadar çok sayıda vekil eşlik etti



BAHÇELİ'DEN EYT DESTEĞİ



MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'la Meclis'te yaptığı sürpriz görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. EYT ile ilgili olarak Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Bahçeli, "Bazı yansımalar dikkate alındığında Cumhurbaşkanının son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirme. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur" sözleriyle destek verdi.

Türkiye'nin gündeminde bazı öncelikler olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Bir taraftan Amerika, bir taraftan Ortadoğu, bir taraftan İran, bir taraftan Irak, bir taraftan Rusya... Yoğun bir kuşatma ve toplumsal faaliyetin tırmandığı bir ortamda önceliğimizin bunlar olması lazım. Emeklilik haklarını kaybetmeyen erken emekli vatandaşlarımız sağın solun tahrikiyle özellikle muhalefetin tahrikiyle birtakım düşüncelerden arınmalı, zamanı geldiğinde bunların da çözüme kavuşacağına inanmalı" değerlendirmesinde bulundu