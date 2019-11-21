Anayasa değişikliği çağrısı yapan Suudi Prenses kayıp

Suudi Arabistan’da insani yardım faaliyetlerindeki etkinliğiyle bilinen Prenses Besme bint Suud bin Abdülaziz'den mayıs ayından beri haber alınamıyor.

Alman Dauch Welle kanalında yer alan rapora göre, Prenses Besme bint Suud bin Abdülaziz tedavi için yurtdışına çıkma isteğinin reddedilmesinin ardından başkent Riyad'da zorunlu ev hapsine alındı.

Prenses'e yakın bir kaynak, Besme'nin ailesinin Kral Selman'la temasa geçtiğini ancak Prenses'in telefonlarının dinlendiği korkusuyla rahat konuşamadığını söyledi.

REFORM ÇAĞRILARI İLE BİLİNİYORDU

Prenses Besme bint Suud bin Abdülaziz, Suudi Arabistan ve Orta Doğu'da anayasa ve insan hakları konularında reform yapılması çağrıları ile biliniyordu.

Dauch Welle'ye göre, Prenses Besme ve kızının zorunlu ev hapsinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kızdırdıkları için tutulduklarını yazdı.

"KAÇMA ŞÜPHESİ İLE GÖZALTINA ALINDI"

Öte yandan bir kaynak, Prenses Besme ve kızının yurtdışına kaçacakları şüphesi üzerine mayıs ayında gözaltına alındığını ileri sürdü.

Prenses Besme'nin ABD'li avukatı ise Suudi Arabistan'dan ayrılması için hazırlıkların yapıldığını ancak uçağının kalkışına izin verilmediğini, bu olaydan 2 ay sonra ise Prenses Besme'nin ortadan kaybolduğunu ve kimsenin nerede olduğunu bilmediğini savundu.

ABD'li avukat uzun süren uğraşlar sonrası Prenses'e ulaşmayı başardıklarını ancak kendisinin rehine gibi bir görüntü verdiğini aktardı.

Prenses'in ismini açıklamak istemeyen yakın bir arkadaşı ise arkadaşının mayıs ayından beri kayıp olduğunu ancak ailesinin yerini bildiğini söyledi.

"MUHAMMED BİN SELMAN'IN HABERİ VAR"

Prenses'in yakın arkadaşı, "İki kaynak bize 1 numaranın (Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'daki ismi) konudan haberi olmadığını söyledi ancak ben bildiğini düşünüyorum ve tutumunu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Prenses Besme bint Suud bin Abdülaziz, 2006 yılından beri Suudi Arabistan medyasında sık sık boy gösteriyor. Yaptığı reform çağrıları ile dikkatleri üzerine çeken Prenses, insan hakları, yolsuzluk ve gelir adaletsizliği üzerine konuşma yapıyor ve yazılar kaleme alıyordu.