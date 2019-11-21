  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Ayn El-Arap kırsalında 7 PKK/YPG‘li terörist etkisiz hale getirildi

Ayn El-Arap kırsalında 7 /‘li terörist etkisiz hale getirildi

Ayn El-Arap kırsalında 7 PKK/YPG‘li terörist etkisiz hale getirildi

21.11.2019, 09:07

, Harekâtı bölgesine saldırı düzenleyen 7 /‘li teröristin Ayn El-Arap kırsalında tespit edildiğini ve ’lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı.

YOK EDİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekâtı bölgesine saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li teröristin Ayn El-Arap kırsalında tespit edildiğini ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama


'SİHA'LAR AVLADI

"Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayn El-Arap kırsalında 7 PKK/YPG‘li terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN