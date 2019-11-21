  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Çet davasında Aksu için müebbet istendi

Çet davasında Aksu için müebbet istendi

Çet davasında Aksu için müebbet istendi
Giriş Tarihi: 21.11.2019

'da Mayıs 2018'de bir plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölen 2. sınıf öğrencisi davası dün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ankara'da Mayıs 2018'de bir plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölen Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Şule Çet davası dün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mütalaasını açıklayan savcılık, 1 numaralı sanık Çağatay Aksu'ya 'Kasten öldürme, cinsel saldırı ve alıkoyma'dan müebbet ve 39 yıla kadar hapis istedi. Diğer sanık Berk Akand için de söz konusu suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapis cezası talep etti. Davanın seyrini etkileyen cezaevindeki mektuplaşmalarda ise sanık Aksu'nun, Akand'ı, "Ağız birliği yapalım, ya beraber çıkarız ya da beraber batarız" diyerek baskı altına aldığı ortaya çıktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çet davasında Aksu için müebbet istendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN