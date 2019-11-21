Çet davasında Aksu için müebbet istendi

Ankara'da Mayıs 2018'de bir plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölen Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Şule Çet davası dün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ankara'da Mayıs 2018'de bir plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölen Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Şule Çet davası dün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mütalaasını açıklayan savcılık, 1 numaralı sanık Çağatay Aksu'ya 'Kasten öldürme, cinsel saldırı ve alıkoyma'dan müebbet ve 39 yıla kadar hapis istedi. Diğer sanık Berk Akand için de söz konusu suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapis cezası talep etti. Davanın seyrini etkileyen cezaevindeki mektuplaşmalarda ise sanık Aksu'nun, Akand'ı, "Ağız birliği yapalım, ya beraber çıkarız ya da beraber batarız" diyerek baskı altına aldığı ortaya çıktı.