CHP’li Aykut Erdoğdu’nun İzmir'de kaçak villa ayıbı

Ekranlarda kaçak yapılara karşı mangalda kül bırakmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun, İzmir Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinde satın aldığı villa üzerinde kaçak yollarla yaptırdığı tadilat ile ilgili skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de bu konuda bir yazı kaleme aldı ve "Halk, CHP'ye yerel yönetimlerde bir şans verdi ama CHP'yi yönetenlerin bu şansı kötü kullanacağının işaretleri de erken gelmeye başladı. CHP'lilerden aldığım bilgiye göre, Erdoğdu, bir süre önce İzmir Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinden bir villa satın aldı. Sezon biter bitmez de tadilata başladı. Ancak yapılanlar tadilat sınırlarını aşıp, villa "malikane"ye dönünce site yönetimi ayağa kalktı." ifadelerini kullandı.

Ekranlarda kaçak yapılara karşı mangalda kül bırakmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun, İzmir Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinde satın aldığı villa üzerinde kaçak yollarla yaptırdığı tadilat ile ilgili skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de bu konuda bir yazı kaleme aldı ve "Halk, CHP'ye yerel yönetimlerde bir şans verdi ama CHP'yi yönetenlerin bu şansı kötü kullanacağının işaretleri de erken gelmeye başladı. CHP'lilerden aldığım bilgiye göre, Erdoğdu, bir süre önce İzmir Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinden bir villa satın aldı. Sezon biter bitmez de tadilata başladı. Ancak yapılanlar tadilat sınırlarını aşıp, villa "malikane"ye dönünce site yönetimi ayağa kalktı." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısı:

Halk, CHP'ye yerel yönetimlerde bir şans verdi ama CHP'yi yönetenlerin bu şansı kötü kullanacağının işaretleri de erken gelmeye başladı. Seçim öncesi söylenen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Belediyelerde binlerce işçi kapının önüne kondu, kütüphaneciler mezarlıklar müdürlüğüne sürüldü, belediye şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerinden çifte maaş alanlar ise sınırsız sayıda.



Bu tablo ortada dururken CHP'li siyasi aktörler, pervasızca Türkiye'nin küresel hamlelerini, ekonomik itibarını hiçe sayan saldırılara ve yalanlarına devam ediyor.



Bu konuda işin başını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çekse de, yardımcıları da onu aratmıyor.

Onların başında da CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu geliyor.



O bir siyasetçiden çok "maraza çıkarma" ve "iftira atma" konusunda uzman biri... Çıktığı programlarda masa kıran, bağıran, çağıran, yolsuzluk ve kaçak yapılaşma konularında mangalda kül bırakmayan "solcu" bir siyasi aktör. Şimdi gelin bu "solcu" genel başkan yardımcısının İzmir Çeşme'de yaptıklarına biraz yakından bakalım.







CHP'lilerden aldığım bilgiye göre, Erdoğdu, bir süre önce İzmir Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinden bir villa satın aldı. Sezon biter bitmez de tadilata başladı. Ancak yapılanlar tadilat sınırlarını aşıp, villa "malikane"ye dönünce site yönetimi ayağa kalktı. Ağırlığı CHP'lilerden oluşan site yönetimi, durumu 13 Ekim 2019'da üyelerine duyurdu. Duyuruda şöyle deniyordu:



"Bilindiği üzere mimari yapımızın korunması yolunda Genel Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda imara aykırı davranan üyelerimiz hakkında maalesef şikayet yoluna gitmek zorunda kaldık. Sn. Aykut Erdoğdu binasına yaptığı eklentilerle bambaşka bir ev inşa etmiştir. Bu yapılaşmayla ilgili fotoğrafları sunuyoruz."



Aslında sadece kooperatif kuralları gereği değil, o bölge SİT alanı olduğu için çivi çakmak bile izne tabi. Ama Erdoğdu bırakın çivi çakmayı yönetimin dediği gibi villayı büyüterek "bambaşka" bir bina yaptırdı. Oysa ne inşaat ne de tadilat izni vardı.



Bu durumu kooperatif yönetimi bir mektupla Kılıçdaroğlu'na da bildirdi.



Sonucun değişeceğini sanmıyorum, çünkü "solcu" CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu öyle pervasız ki, inşaatın garantörlüğünü de İstanbul'dan getirttiği ve şoförüyken İstanbul Şişli Belediye Meclis üyesi yaptırdığı İlhan Ümit Gürer'e teslim etmiş. Duruma bakar mısınız? İstanbul'daki bir meclis üyesi, CHP genel başkan yardımcısının Çeşme'deki "kaçak villa"sına gözcülük yapıyor.

Bu da herhalde imar tarihine "CHP usulü garantili kaçak yapı" olarak geçecek.



Bu noktada Aydoğdu'nun başta Şişli Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelerle "özel" ilişkisine de değinmek gerekiyor. Bu ilişkide ilginç bir para trafiğinden söz ediliyor. Denilen şu; son birkaç yılda yaptığı hakaretler ve iftiralar nedeniyle sürekli tazminata mahkum edilen Aydoğdu, çok büyük paralar ödemek zorunda kaldı. Bu paraları da belediyelerden aldığı söyleniyor. Yabana atılır bir iddia değil bu yüzden merak ediyorum, acaba Aydoğdu, başta Şişli Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelerden "tazminatımı ödeyemiyorum bana yardım edin" ya da "hesabımı akademisyenler için kullandım" diyerek ne kadar para aldı?



Gerçekten ilginç bir durum, bir yandan tazminat ödemeye para bulamıyor belediyelere yalvarıyor öte yandan 900 bin TL verip villa alıyor. Bir o kadar da harcayıp malikâne yaptırıyor.



Herhalde kaybettiği davaların parasını milletvekillerine ödeten Başkanı Kılıçdaroğlu'nu örnek aldı ama villa parasını nereden buldu?