Cumhuriyet Gazetesi davasında karar

Eski Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi. Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, Kadri Gürsel'in beraatine karar verdi.
Eski Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi.
Mahkeme, sanık Ahmet Kadri Gürsel hakkında ise beraat kararı verdi.
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