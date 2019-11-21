  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Cumhuriyet Gazetesi davasında karar

davasında karar

Cumhuriyet Gazetesi davasında karar

21.11.2019, 17:46 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019,17:47

Eski yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi. Eski yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, 'in beraatine karar verdi.

Eski Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi.

Mahkeme, sanık Ahmet Kadri Gürsel hakkında ise beraat kararı verdi.

Detaylar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cumhuriyet Gazetesi davasında karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN