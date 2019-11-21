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Erdoğan, çalışanlarını kabul etti

Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti

21.11.2019, 17:50 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019,17:51

Türkiye Cumhurbaşkanı , çalışanlarını kabul etti. Erdoğan, halıyı dokuyan kadınlarla bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabul edilen Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunumlarının yapıldığı salondaki 108 metrekarelik halıyı dokuyan kişiler olduğu belirtildi.



Çalışanlar, söz konusu halıyı 33 personelle 24 saatte 3 vardiya olarak, şakayık deseniyle 295 günde (9 ay) 29 milyon 420 bin düğümle dokuduklarını anlattı.

AA

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