Güleda gözyaşlarıyla toprağa verildi

Isparta’da vahşice öldürülen üniversite birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, memleketi Muğla’da toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu törende, katil zanlısına lanet yağdırıldı

Lise aşkı Zafer Pehlivan'ın Isparta'da öldürdüğü Muğlalı üniversite öğrencisi Güleda Canke, Muğla'da toprağa verildi. Cankel'in cinayetten bir gün önce darp edildiği ve şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan Pehlivan'ın polise verdiği ifadelerde korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "17 Kasım'da saat 18.00 sıralarında Güleda'nın ışığını yanar şekilde görünce zilini çaldım. Kapıyı açtı, benim olduğumu görünce kapattı. Dışarıdan konuşarak ikna ettim ve içeri girdim. 5 dakika sonra Osman geldi. Ancak kapıyı hafif aralayan Güleda içeri almadı ve gitmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada ben çıktım, Osman'la beraber aşağı inerken benden Güleda'dan uzak durmamı istedi. Ben de '5 yıllık arkadaşım. Nasıl bırakırım?' dedim" Zafer Pehlivan'ın ifadesi, Güleda'nın Osman'dan yardım istemeye çalıştığını da gözler önüne serdi:





YARDIM İSTEYECEKTİ



"Dışarı çıkmıştık. Markete gittik. Çıktığımızda kaçmaya başladı. Sonra durdu. Benden telefonunu istedi. Birini arayacağını söyledi. Aradığı kişinin Osman olduğunu görünce telefonu elinden alıp, kırdım. 'Ben Osman'a gideceğim' dedi. Hatta kaçtığı yer Osman'ın oturduğu sokaktı. Bu sırada Osman telefonla arayıp nerede olduğumu sordu ve konuşmak istediğini söyledi. Güleda kaş-göz işaretiyle söylemememi isteyince 'Muğla'dayım' dedim. Sonra Güleda, 'Bak ne kadar iyi biri. Arayıp soruyor' dedi."



OTOGARA BIRAKTILAR



İfadesinde, genç kız kaçmaya çalışırken darp etmesi üzerine olay yerine polislerin geldiği ama Güleda'nın şikayetçi olmadığını söyleyen Zafer Pehlivan o anları şöyle anlattı:

"Tekme attı. Ben de boğazını sıktım. Nefes alamadığını söyledi. Dışarı çıkmak istediğini belirtti. Ben de 'Kaçmayacaksan çıkarız' dedim. 'Kaçmayacağım' dedi ancak dışarı çıkınca tekrar kaçtı. Yakaladım. Apartın önüne geldiğimizde tokat attım, yere düştü, kafasını çarptı. O sırada ambulans ve polisler geldi. Güleda ambulansa bindirilirken, şikayetçi olmadığını söyledi. Onu hastaneye götürdüler, beni de otogara bıraktılar."



KAHVALTI YAPMIŞLAR



"Sonra ben de aparta gittim. Güleda başının ağrıdığını, midesinin bulandığını söyleyince tekrar hastaneye götürdüm. Saat 05.00'te eve döndük, uyumuşuz. Saat 10.00 gibi kalktık. Kahvaltı yaparken Güleda bana 'Sen nasıl erkeksin? Bana saldırdın, beni dövdün' dedi. Bu sırada yine Osman aradı. Muğla'da olduğumu söyledim. Güleda'ya aralarında bir şey olup olmadığını sordum. Ardından onu saat 11.00 sıralarında öldürdüm. Boğazını sıktım, morarmaya başladı. Boğazından hırıltılar geliyordu. Oradaki kabloyla boğazını sıkmaya devam ettim. Hala yaşadığını görünce mutfağa gidip, bıçak aldım, kalbine sapladım. Yarım saat sonra evden çıkarak annemi aradım, cinayet işlediğimi söyledim. Bu sırada babam başta olmak üzere diğer akrabalarımı da aradım. Bana teslim olmamı söylediler. Ben de karakola geldim."



VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Isparta Valiliği tarafından, Güleda Cankel'i darp ettikten sonra polis merkezine götürülen katil zanlısı Zafer Pehlivan'ın, genç kızın kendisinden şikayetçi olmadığı için serbest bırakılması konusunda 'kamu kurum ve kuruluşlarının herhangi bir ihmali olup olmadığı'nın netlik kazanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



'KENDİMİ ASARIM' DİYE TEHDİT ETMİŞ



Öte yandan katil zanlısı Zafer Pehlivan'ın (19) olaydan 1 hafta önce genç kızı arayıp, "Bana geri dönmezsen kendimi asarım, kendime zarar veririm" diyerek mesajlar attığı ve tehditlerde bulunduğu da ortaya çıktı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Radyo Televizyon Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nde öğrenim gören arkadaşları, Güleda Cankel'in olaydan 1 hafta önce İstanbul'daki ablasının yanında olduğunu ve oradayken eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın kendisine tehdit mesajları attığını anlattığını söyledi. Talihsiz genç kızın arkadaşları, "Güleda kesinlikle kendisiyle bir daha görüşmeyi düşünmüyordu" dedi.

ADEM ÜLKER-FATIH ŞENDİL