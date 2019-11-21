‘Otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmak zorundayız’

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'beslenmenin otizm üzerindeki etkileri projesinin' tanıtım toplantısında katıldı.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'beslenmenin otizm üzerindeki etkileri projesinin' tanıtım toplantısında katıldı.



DOĞUM TİCARİLEŞTİRİLİYOR



Burada yaptığı konuşmada eğitim temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu hakkın ihlali için geçerli hiçbir sebep yok. Otizmli bireylerin ayrıştırılmaya değil, bütünleştirilmeye ihtiyacı var. Onların hayatlarını kolaylaştırmak zorundayız" dedi. KONYA temasları kapsamında İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nun açılışını da yapan Erdoğan, sezaryen oranlarının arttığına dikkat çekerek, "DSÖ'nün kabul edilebilir gördüğü sezaryen oranı yüzde 15 ile sınırlıdır. Maalesef bugün ülkemizde sezaryen ameliyatı, yüzde 53 seviyelerinde. Bu oran, bize her iki bebekten birinin müdahale ile doğduğunu söylüyor. Halbuki sezaryen, ancak hayat kurtarmak için müracaat edilmesi gereken bir yöntemdir. Adeta bir mucize olan gebelik yolculuğunun gerçek varış noktası doğal doğumdur. Kadınların bu muhteşem deneyimden tıbbi bir zorunluluk olmadıkça kendilerini mahrum bırakmamalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TÜLAY CANBOLAT