Pazar parası isteyen karısını öldürdü

Manisa Akhisar'da iki çocuk annesi Nevin Nilitaş (31) 6 ay önce evlendiği ikinci kocası Alpaslan Nilitaş (36) tarafından evde tüfekle vurularak öldürüldü.

Manisa Akhisar'da iki çocuk annesi Nevin Nilitaş (31) 6 ay önce evlendiği ikinci kocası Alpaslan Nilitaş (36) tarafından evde tüfekle vurularak öldürüldü. Talihsiz kadının, sosyal medyada başına gelecekleri biliyormuşçasına yaptığı 'yaşamak güzeldi, yaşamamıza izin verselerdi' paylaşımı dikkat çekti



'PARA VERMEKTEN BIKTIM'



Korkunç olay, önceki akşam 22.00 sıralarında Reşatbey mahallesi, 190 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Nevin Nilitaş, eşinden pazar alışverişi için para istedi. Kocası ise "Sana para vermekten bıktım" diye karşılık verince aralarında tartışma çıktı. Alpaslan Nilitaş, öfkeye kapılarak ruhsatsız tek kırma tüfeğini alarak 6 aylık eşi Nevin Nilitaş'ın kafasına sıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, talihsiz kadının öldüğünü belirlerken, eli kanlı koca Alpaslan Nilitaş ise gözaltına aldı. Nevin Nilitaş'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KENAN MOLLA