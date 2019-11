‘Sahada da masada da başarı hikayesi yazdık’

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin son yıllarda önemli bölgesel hamleler yaptığını söyledi. Erdoğan, “İster sahada ister masada olsun, her türlü tehdidi bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Ekonomiye saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yola devam ediyoruz. Sadece son birkaç yılda elde ettiğimiz sonuçlar başlı başına başarı hikayesidir” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi: İstifa ederek teşkilatlarının yeniden yapılanmasına katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci dayanışma içinde yürüteceğiz. Milletvekili olmak demek günün 24 saati millet emrinde olmak demektir. 2018-19 seçimlerinin sonuçlarını sandık sandık tetkik ederek gereken dersi çıkarmamız şart. Bir yerde oyumuz düşmüşse, vekil ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz. Önce teşhisi doğru koyacağız.



HER HAMLEYİ BERTARAF ETTİK



Türkiye güvenlikten ekonomiye pek çok cephede beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor. İster sahada ister masada olsun tehdit teşkil eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Ekonomimize saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. Sadece son birkaç yılda Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de elde ettiğimiz sonuçlar başlı başına bir başarı hikayesidir.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ



Ülkemizi bunlara rağmen kalkındırıyoruz. Biz hükümete geldiğimizde devlet vatandaşa borçluydu. Bay Kemal bunu iyi dinle... Devlet zorunlu tasarruf diye konut edindirme yardımı diye vatandaştan para kesmiş ancak ne bunun gereğini yerine getirmemişti. Sistemdeki kişi sayısı 10 milyonu buluyordu. Hükümete geldikten sonra bu kesintilerin ana parası ve nemasından oluşan bu parayı ödedik. 1987-1995 arasında konut edindirme yardımı adı altında yapılan kesintiler var. 8 milyon kişiye 3.5 milyarın üzerindeki ödemeyi biz yaptık. 23.5 milyar dolar IMF borcunu da son kuruşuna kadar biz ödedik. Bunlar geçenlerde bize nasihat ediyorlardı, yine IMF'den borç almanız lazım diye. Buraya gelenlerle özel toplantılar yapıp kıvırmaya kalktılar.



EDEPSİZLİKLERE SUSMAK YOK



Meclis'te CHP'li Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaretlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Biz bu ahlaksızlara bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamentonun gereken cevabı vermesi lazım. Ceza ise, ceza. "Efendim işte özür diledi" Bıraksınlar bu işi. Başkanları şahsıma bu parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak yok. Gereği neyse cevabını vereceğiz. Grup başkan vekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almak hepimizin görevidir. Burası yol geçen hanı değil" dedi.



'2020 FAİZİN DÜŞTÜĞÜ YIL OLACAK'



Konuşmasında enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara indirileceğini söyleyen Erdoğan, "2020 faizin de daha da düştüğü yıl olacak. Gelin yatırım yapın. Bankalarımızın kapıları sizlere açık. Kendi parana dön ve kendi paranı kullanmaktan çekinme. Milli para ile adım atma dönemine döndük, bunu başarı ile yürütmek durumundayız. Yatırımcımıza sesleniyorum, endişe etmeyin. Lütfen kendi alanınızda yatırım yapmaya devam edin. Demokrasi ve hukuk devletini güçlendirmeye yönelik çalışmalardan taviz vermiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek, gücünü milli iradeden alan yönetim anlayışının milletimizi çok daha güçlü kıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.