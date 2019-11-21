Sinerji tuttu gelecek seçim farklı olacak

İzmir'de AK Parti’yle iyi bir sinerji oluşturduklarını söyleyen Şahin, “31 Mart öncesi ‘18 ilçeyi alırız’ demiştim. Sonuçlar bunun gerçek olabileceğini gösterdi” dedi. Cumhur İttifakı'yla bazı ilçelerde oy oranlarının yüzde 10'lardan 40'lara çıktığını söyleyen Şahin, "Başta Çeşme ve Foça olmak üzere birçok ilçede seçimi bin-2 bin oy farkla kaybettik. Ama Büyükşehir de 18 ilçe de alınır. Bunu gördük" dedi

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'de AK Parti'yle birlikte kurdukları ittifakın sinerji oluşturduğunu bundan sonraki seçimde çok daha farklı sonuçlar elde edeceklerini söyledi. Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kıbrıs ve Kürtçe gibi konulardaki açıklamalarıyla bir yerlere sinyal verdiğini öne sürerek, "Biz bunun altından cidden başka bir şey bekliyoruz" diye konuştu. Şahin, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile seçim sonrası aralarında geçen diyaloğu da ilk kez Yeni Asır'a anlattı.



PROFESYONEL OLABİLİRDİM



Siz 31 Mart yerel seçimleri öncesi İzmir'de 18 ilçeyi alırız demiştiniz. Ancak bu gerçekleşmedi. Bu neden kaynaklandı?

Benim acemiliğimden kaynaklandı. Bizle ilgili bölümden Çeşme, Foça ve Dikili'den bahsediyorum. Orada Cumhur İttifakı'nın MHP adayları vardı. Benim iddiamın doğruluğu seçim sonuçlarında görüldü. Şöyle ki, biz Çeşme'de bile seçim almaya namzet bir partiydik. Orada yüzde 44 oy aldık. Halbuki orada MHP olarak oyumuz bir önceki seçimde sadece yüzde 13'tü. Cumhur İttifakı'nın verdiği sinerjiyle bu oran yüzde 44'e çıktı. Biz bunu amatörce yaptık. Şayet ben daha profesyonel olarak hazırlasaydım seçimi alırdık. Çeşme ve Foça üzerinden söylüyorum bunu. Çünkü Foça'da da yüzde 44 aldık. Bunu Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye de söyledim.



Aranızda nasıl bir diyalog geçti?

Genel Başkanımıza, Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ı götürdüğümde "Efendim, özür dilerim, ben 3 belediye başkanı getirmeye söz vermiştim ancak bir tane getirebildim" dedim. "Ne oldu evladım" dedi. "Efendim böyle böyle, bu suç benim. Keşke bu iki ilçede seçime daha profesyonel hazırlansaydım" dedim. Çünkü buralardaki ufak tefek eksikleri göremedim. Aradaki 1000 kişiyi ikna edebilirdik. Genel Başkanımız da şunları söyledi: "Evladım, İzmir zor bir yer. Buralarda yüzde 44-45 oy almışsın, tebrik ediyorum. Üzülecek bir şey yok. Ama biz gördük ki, Çeşme ve Foça alınır. İzmir'de Torbalı, Kemalpaşa, Ödemiş, Tire kimseye verilmez" dedi.





EKSİĞİMİZ BİN-2 BİN OY



Siz bu durumdan ne gibi bir ders çıkardınız? 2024'te hedefiniz nedir?

18 ilçenin alınmasıyla ilgili ham hayal kurmuyorum. 18 ilçeyi alan zaten İzmir'i de alır. Bunu Cumhur İttifakı olarak söylüyorum. Bornova, Bayraklı, Menemen kazanılabilir. Aliağa'da kazandık, Foça'da yüzde 44 aldık. Bergama'da kazandık. Birçok ilçede eksiğimiz 1000-2 bin oydu.



AK Parti ile İzmir'de sinerjiniz tuttu mu? Bu maya bundan sonraki seçimlerde nasıl bir tablo getirir?

Tabii ki tuttu. Dikili'de bir önceki seçimde oyumuz yüzde 5, AK Parti'ninki de yüzde 12'ydi. 31 Mart'ta ittifak olarak aldığımız oy ise yüzde 40. Bu bir şey değil mi? Biz bire iki katmışız. Üstelik, son güne kadar meclis üye listelerini ayrı mı, yoksa beraber mi vereceğimiz konusunda bile karar verilmemişti. Yoğun bir süreçten geçtik, tecrübesini edindik, önümüzdeki seçimde çok değişik çalışmalar yapılabilir.



İLGİNÇ BİR RUM SİNYALİ VAR



Başkan Tunç Soyer'in çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zaten biz Sayın Soyer ilk atandığında HDP adayı olduğunu söylemiştik. Bakın Türk Milleti, Kıbrıs Savaşı sırasında 250 şehit verdi, doğudaki Hendek operasyonlarında 750 aslanımız şehit oldu. Soyer ise, Seferihisar Belediye Başkanıyken bunları çağırdı, "Acınız acımızdır sizi destekliyorum" diye zırvaladı. Biz o zamandan sinyalin farkındaydık. Bin yıllık Kadifekale'ye pazar yaptı adına da 'Pagos' dedi. Biz "Rumlara göz kırpıyorsun" dedik. Biliyorsunuz İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken Makarios heykeli yaptı. O da sinyalmiş. Soyer, şimdi kaktı "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" dedi. Biz ona da dedik, "Kardeşim Kıbrıs 1571 senesinde 50 bin Türk, 10 bin süvari ile 11 ay 200 gemiyle muhasara altına alınarak Türk şehri yapıldı. Orası Türk Milleti'nin.



KİMİN ŞEHRİNDE KİMİ TAKMIYORSUN?



Soyer, sizce kime sinyal veriyor?

Bir yere bir sinyal veriyor, göz kırpıyor. Bunun altından cidden başka bir şey bekliyoruz. En son İzmir'deki CHP seçmeninin de gönlünü kıracak şekilde "Kürtlerin anadilde kamusal hizmet isteğini merkezi hükümetin insafına ve tasarrufuna bırakacak aşamayı geçtik" diyor. Bu bir tehdit cümlesidir. "O aşamayı geçtik, artık kimseyi takmayız" diyor. Ben de diyorum ki, "Sen kimin şehrinde kimi takmıyorsun, burası 1000 yıllık Türk şehri. Çakabey'in, Yağmur Beyin şehrindesin."



100 YILLIK KONAK DEĞİL!



Konak ilçesine Kurtuluş Savaşı'nda düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in isminin verilmesini önerdiniz? Bu önerinize nasıl geri dönüş aldınız?

Konak, Büyükşehir Belediye Başkanı, herkes üzerimize çullandı. "Ne oluyor burası 100 yıllık Konak" dediler. Biz de dedik ki, 100 yıllık değil, bu ismi meydanından almış. Yoksa Konak diye bir şey yok. Burası 1987'de Konak olmuş.

ERHAN GÜLENÇ