Zoraki ‘tavsiye’

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın ziyaret ettiği ilçe belediye başkanları, “TAVSİYE edermiş gibi konuştu, ancak sözlerinin ardında tehdit olduğu anlaşılıyordu” dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, pazarlamacı edasıyla kentteki belediyeleri tek tek gezip görüştüğü başkanlardan İstanbul merkezli bir asansör firması ile çalışmalarını istemesi ve ardından yaşananlar İzmir'i karıştırırken yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni Asır'a konuşan CHP'li bazı belediye başkanları, tavsiye adı altında Genel Başkan Yardımcısı seviyesinde bir baskıya maruz kaldıklarını söyledi.



BAŞKANLARA KART VERMİŞ



Özkan'ın ziyarette belediye ve partiyle ilgili konuları konuştuktan sonra kendilerine ilçedeki asansörlerin denetimi için hangi kuruluşla çalıştıklarını ve sözleşmelerinin ne zaman sona ereceğini sorduğunu ifade eden başkanlar, ardından da beraberindeki kişiyi göstererek "Bu arkadaş bizden asansör denetimi işinde onunla çalışın" dediğini anlattı. İsimlerinin verilmesini istemeyen başkanlar, Özkan'dan gelen bu tavsiyenin adeta 'aba altından sopa gösterme' niteliği taşıdığını kaydetti. Bu arada Özkan'ın söz konusu asansör firmasının yetkilisi olarak başkanlara tanıştırdığı kişinin CHP İstanbul İl eski Başkanı Bahri Şahin olduğu öne sürüldü. Şahin'in başkanlara İzmir'de bir belediyede CEO olarak çalıştığını belirten kart verdiği de iddia edildi.



ODA YÖNETİMİ İSYAN ETTİ



Yeni Asır'ın geçtiğimiz günlerde bu iddiaları sormak için ulaştığı Şahin ise, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Özkan'ın zoraki tavsiyesiyle birçok belediyenin teker teker Makine Mühendisleri Odası ile asansör denetimi için sözleşme yenilemeyip Özkan'ın işaret ettiği bu şirketle çalışacaklarını söylemesi MMO İzmir Şubesi'ni isyan ettirmişti. Oda zehir zemberek açıklama yaparak CHP Genel Merkezi'nin olaya el atmasını istemişti. İlk kez Yeni Asır'ın ortaya çıkarıp manşetine taşıdığı skandal, MMO İzmir Şubesi'nin bu çıkışıyla yeni bir boyut kazanmıştı.



GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA



Bu arada MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Yalçın'ın CHP Genel Merkezi'ne yönelik 5 soru yöneltmesinin ardından gözler bugün İzmir'e gelecek olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kulislerde konuyla ilgili detaylı bilgi isteyen Kılıçdaroğlu'nın İzmir'de belediye başkanlarıyla yapacağı toplantı sırasında, asansör krizini masaya yatıracağı öne sürülüyor.



KEŞKE TÜM ASANSÖR KAVGALARI MASUM OLSA...



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'de yaşanan asansör skandalıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medyada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin asansöre binerken herkesin asansöre doluşmasına tepki gösterdiği görüntüleri paylaşan Dağ, "Keşke tüm asansör kavgalarınız bu kadar masum olsa... CHP'li bazı vekil ve belediye başkanları, İzmir'de asansör denetimiyle ilgili rant kavgasına başladılar" dedi.

ERHAN GÜLENÇ