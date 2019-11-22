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Başkan Erdoğan'dan Kiraz'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan İzmir Kiraz'da önemli açıklamalar

22.11.2019, 19:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019,20:10

Başkan 'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik. Topraksız seralar sebze kurutma tesisleri kuracağız." ifadelerini kullandı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kiraz'da gelecek çok daha başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, yükleneceğiz. Kiraz'ı daha ileri taşıyacağız.

Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik. Topraksız seralar sebze kurutma tesisleri kuracağız.

Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz'ı sevmiyor. Onu kendi haline bırakıyor ama biz Kiraz'ı seviyoruz yalnız bırakmadık bırakmayacağız.

Teröre prim vermedik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İnlerine girdik. YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk topluyoruz.

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