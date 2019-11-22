Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirirken, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan bütün kardeşlerimizin Bilal Saygılı Camii'ni öksüz ve yetim bırakmayacağına inanıyorum. " dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehrimize yakışan bir eser oldu. Bir hadiste, "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah'ın da ona Cennet'te bir ev inşa edeceği" müjdeleniyor.



Bizim inancımızda cami kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, dayanışmanın yeridir. Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır.

Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan bütün kardeşlerimizin Bilal Saygılı Camii'ni öksüz ve yetim bırakmayacağına inanıyorum.

Asırlardır canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan kardeşlerimize rahmet niyaz ediyorum. Harekatta yaralanan kardeşlerimize de şifa diliyorum.



TEMASLARI DEVAM EDECEK

Erdoğan ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı İzmir Ofisi'nde Vali Erol Ayyıldız'ı kabul edecek. Başkan Erdoğan'ın, saat 17.00'da Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katılarak İzmir programını sonlandırması bekleniyor.