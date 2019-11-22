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Başkan 'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de

22.11.2019, 12:29 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019,12:37

Başkan , çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 'e geldi. Başkan Erdoğan, 'nda tören mangasını selamladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda tören mangasını selamladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda çocuklar tarafından karşılandı.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Adnan Menderes Havalimanı'nda karşıladı.

Başkan Erdoğan bugün İzmir'de

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