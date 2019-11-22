Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda tören mangasını selamladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda tören mangasını selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda çocuklar tarafından karşılandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Adnan Menderes Havalimanı'nda karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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