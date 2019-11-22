“FETÖ’ye büyük operasyon yakın”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek, "Ben, onların tekrar böyle bir noktaya gelebileceğini düşünmüyordum ancak operasyonu kamuoyu gördüğü zaman benimle aynı kanaate sahip olacaktır"diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek, "Ben, onların tekrar böyle bir noktaya gelebileceğini düşünmüyordum ancak operasyonu kamuoyu gördüğü zaman benimle aynı kanaate sahip olacaktır"diye konuştu.



ÖLÜME GÖNDEREMEYİZ



Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vekillerin sorularını yanıtlayan Soylu, Türkiye'nin bugün ciddi bir göçle karşı karşıya kaldığını söyledi. Ülkemizin zor durumda olan hiçbir etnik gruba sırtını dönmediğini ifade eden Soylu, "Bazı insanlar 'Efendim gönderin bunları' diyor ama bizim onları ölüme gönderecek halimiz yok" diye konuştu.



Yabancı teröristlerin ülkelerine gönderildiğini de anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Birebir muhataplarımızla görüştük. Göndermeye de başladık. Türkiye'nin eli sağlam."