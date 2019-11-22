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’de 63 şüphelisi adliyede

İzmir’de 63 FETÖ şüphelisi adliyede
Giriş Tarihi: 22.11.2019

'de, / soruşturması kapsamında, içindeki kripto yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 120 şüpheliden 63'ü daha adliyeye sevk edildi.

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK içindeki kripto yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 120 şüpheliden 63'ü daha adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak önceki gün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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