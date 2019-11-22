Karısının cesediyle 3 gün boyunca yaşadı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 65 yaşındaki Zehra Boyacı evinde ölü bulundu. Alzheimer hastası Orhan Boyacı'nın (70) eşinin uyuduğunu zannederek 3 gün cansız bedeniyle kaldığı ortaya çıktı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 65 yaşındaki Zehra Boyacı evinde ölü bulundu. Alzheimer hastası Orhan Boyacı'nın (70) eşinin uyuduğunu zannederek 3 gün cansız bedeniyle kaldığı ortaya çıktı.



FARKINDA DEĞİLDİ



Olay, Yaylalı Mahallesi Cemalpaşa Caddesi ile Sarayaltı Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Ailesinden haber alamayan İzmir'de yaşayan kızları, komşularını telefonla arayıp eve bakmasını istedi. Komşuları eve gelip zile bastı fakat kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine komşuları durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Yer yatağında yatan Zehra Boyacı'nın öldüğü belirlendi. Yaşlılığa bağlı sebeplerden 3 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edilen Boyacı'nın cesedi, Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zehra Boyacı'nın evde bulunan alzheimer hastası eşi Orhan Boyacı'nın ise 3 gün boyunca ölen eşinin cenazesiyle birlikte yaşadığı ve ne yaşandığının farkında olmadığı öğrenildi. Yaşlı adam, İzmir'den gelen kızına teslim edildi.

KAZIM YÖRÜKCE