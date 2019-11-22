Külliye’den görüşme iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir gazetedeki köşe yazısında ortaya atılan "Başkan Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" şeklindeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir gazetedeki köşe yazısında ortaya atılan "Başkan Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" şeklindeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Altun, "Bu iddia tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Külliye'de ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi söz konusu olmamıştır. Kamuoyunu siyasi magazin haberleriyle meşgul etmenin, kendi siyasi ikbalini korumaya çalışan çevrelere fayda sağlamayacağını da belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.