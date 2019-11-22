‘Mutabakat tam olarak uygulanmıyor’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ve Rusya ile varılan Güvenli Bölge mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, ABD ve Rusya ile varılan 'Güvenli Bölge' mutabakatının tam anlamıyla uygulanmadığını söyledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ve Rusya ile varılan Güvenli Bölge mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve Rusya ile varılan 'Güvenli Bölge' mutabakatının tam anlamıyla uygulanmadığını söyleyen Akar, "Mutabakatın tam anlamıyla yapıldığını söylemek mümkün değil. Güvenli bölge, 145 km uzunluğunda 30 km derinliğinde sağlandı" dedi.



Konuşmasında PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine bin 225 havan ve roket atışı yapıldığını da vurgulayan Akar, şunları söyledi:



"Bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar da olmak üzere 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralanmıştır. TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup 3 binden fazla DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz."