Vatan topraklarına buruk dönüş

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'a dönen Ahmet el Abdullah İbrahim ve ailesi, 5 yıl aradan sonra vatanlarına kavuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'a dönen Ahmet el Abdullah İbrahim ve ailesi, 5 yıl aradan sonra vatanlarına kavuştu. Evlerinin terör örgütü tarafından yıkıldığını görünce sevinçleri hüzne dönüşen aile, yakınlarının yanına yerleşti. Canlarını kurtardıkları için mutlu olduklarını söyleyen Ahmet el Abdullah İbrahim, "Yine de çok şükür canımız sağ. Evimizin durumu sıkıntı değil onarırız, yeniden yaparız" dedi.



70 AİLE GERİ DÖNDÜ



Öte yandan Tel Abyad ve Rasulayn'ın YPG/PKK'dan temizlenmesiyle Suriyelilerin gönüllü olarak bölgeye geri dönüşlerinin başladığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı" denildi.