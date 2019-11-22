Yunan askerinden mülteciye su yok

Avrupa ülkelerinin savaş ya da daha iyi bir yaşam umuduyla vatanlarını terk etmek zorunda kalan mültecilere yönelik acımasız politikaları sürüyor. Türkiye ise, vatansız kalan masum insanlara umut olmaya devam ediyor.

Avrupa ülkelerinin savaş ya da daha iyi bir yaşam umuduyla vatanlarını terk etmek zorunda kalan mültecilere yönelik acımasız politikaları sürüyor. Türkiye ise, vatansız kalan masum insanlara umut olmaya devam ediyor. Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra zorla Türkiye'ye geri gönderilen göçmenler sevk edildikleri İl Göç İdaresi'nde tedavi edildi. Vücutlarında darp izleri olan ve yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlatan göçmenlerden Pakistan uyruklu Süleyman Biyen, Yunanistan'a geçtikten sonra askerler tarafından yakalandıklarını ve kendilerine çok kötü davranıldığını söyledi.



TÜFEKLE DÖVDÜLER



Askerin ellerini arkadan bağladıktan sonra kendisine vurmaya başladığını anlatan Biyen, "Bizi bir evde iki gün tuttular, yemek ve su vermediler. Sonra nehir kenarına getirdiler. Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı morardı. Allah razı olsun Türkiye'den. Bize su ve yemek verdiler " diye konuştu.