CHP lideri İzmir’deki çalıştaya katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 'Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması' adı altında düzenlenen organizasyona katıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir'de düzenlediği belediye başkanları çalıştayına katıldı. 'Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması' adı altında düzenlenen organizasyona Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda ilçe belediye başkanı ve partililer katıldı.



DOĞA ODAKLI YÖNETİM



Çalıştayda konuşan CHP lideri, "Sade bir belediye başkanı için güveni tetikleyen ana unsur israftan, şatafattan kaçınmaktır" diye konuştu.



Toplantıda konuşan İzmir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ise insan odaklı belediyecilik anlayışına vurgu yaparak, "Şehrin bilgi birikimini iyi analiz etmeliyiz. Bilgiyi en doğru şekilde üretmeli ve paylaşmalıyız. Şehirlerin her biri tarihsel köklü bir geçmişe sahip. Doğa odaklı bir yönetim anlayışı olmalı. Eskiden sadece devletler arası ilişkiler varken 'kent diplomasisi' adı altında yeni bir alan açılıyor" dedi.

MERT ALPDÜNDAR