Başkan Erdoğan, Bilal Saygılı Camii’nin açılışının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda vatandaşlara seslendi. Erdoğan, “Bay Kemal, senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen, ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum ispat et” dedi. CHP gibi istismar değil, hizmet siyaseti yaptıklarını söyleyen Erdoğan, 17 yılda İzmir’e 70 katrilyon liralık yatırım yapıldığını kaydetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Saygılı Camii açılışının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye destek veren İzmirlilere teşekkür eden Erdoğan, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaklaşık yüzde 39 oy almamızı sağlayan İzmirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, hele hele vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Biz nefsimizi sineye çekiyor, eksikliklerimizi sorguluyoruz. Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar" dedi.

"KÜLLİYEN YALAN"



Erdoğan, Külliye'de CHP'li ile görüşme iddiaları ile ilgili de şunları söyledi:

"Son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben, Külliye'de bir CHP'liyle görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Böyle bir görüşme olmadı' dediler ve bunu yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki; 'Herhalde yanıldık.' Bay Kemal, senin hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen, ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin; etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığından çek git. Ama yapamaz. Bugüne kadar bunu ben çok söyledim. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da, bu da. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan."



BUNLAR EDEPSİZ, AHLAKSIZ



Konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e 'Ulan. Bu kadına haddini bildirin' şeklinde hakarette bulunması ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bunlar yeri geldiğinde hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler, yalan. Parlamento'da Özlem kardeşimize yaptıklarını gördünüz değil mi? Bir kadına böyle bir ifade kullanılabilir mi? Bunlar bir hanımefendiye bu ifadeleri kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız! Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Özlem Hanım bir hukukçu. AK Parti'nin kadınları, engelleri aşa aşa iktidara yürüyor. 31 Mart sonuçları ile taze bir ruhla yola devam edeceğiz. Bulunduğunuz yerlerin Ömerlerini seçin, Haticelerini bulun çıkarın. Ve güçlü kadrolarla yolumuzda yürüyelim" diye konuştu.



AYKIRI GÖRÜŞE SAYGILIYIZ



Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü aykırı görüşe saygılı olduklarının altını çizen Erdoğan, "Şu anda terörün inine girdik mi? Artık kaçacak delik arıyorlar. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İşte İzmir size sesleniyorum. Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile o teröristlere haddini bildirdik mi? Terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal dedi ki 'Bizim Suriye'de ne işimiz var?' Bizim Suriye'de işimiz var da, senin orada ne işin var Esad'a adamlarını niye gönderiyorsun. Ne yazık ki kendisi PYD/PKK gibi örgütlerle iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Bir gün de çık de ki; Bu PKK terör örgütüdür" şeklinde konuştu.



İZMİR'E 70 MİLYARLIK YATIRIM



CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Son 17 senede İzmir'e yaptığımız yatırımlar AK Parti'nin millete bakış açısının en somut örneğidir. İzmir'e 70 milyar liralık yatırım yaptık. İzmir'e 2 milyar liralık 20 ulaştırma projemizin yapımı devam ediyor. İzmir-Ankara arasını 3.5 saate indirecek hızlı tren hattının yapımı sürüyor. Tüm dünyada demiryolu kullanımı yaygınlaşıyor. Biz de Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN'ı devralıp İzmir'e kazandırdık. İzmir Körfez Geçişi'nin imar planı çalışmaları devam ediyor. İzmir'i suya biz kavuşturduk. Aslında Büyükşehir'in görevi ama yapmadılar. İzmirli çiftçimize 4,2 milyar destek verdik. Yatırımcılarımıza 69 milyar liralık teşvikle 128 bin kişilik istihdam sağladık" dedi. CHP'de eser üretme derdi olmadığını da vurgulayan Erdoğan, "9 bin 935 derslik yaptık. Önümüzdeki birkaç yılda İzmir, Urla, Tire ve Bergama'da 14 bin 500 kapasiteli yüksek öğrenim yurdu açıyoruz. 15 bin kişilik Göztepe ve Alsancak Stadları'nda sona yaklaşıyoruz. Ege Üniversitesi ve Çiğli Millet Bahçesi'nde proje çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine 5,5 milyarlık yardım yaptık. 109 sağlık tesisi sunduk. Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte Menderes, Bergama ve Beydağ hastane inşaatları sürüyor. Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin proje çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu. Sabuncubeli, Belkahve ve Konak tünellerini hizmete sunduk. Çandarlı Otoyolu'nda kalan bölümü Aralık sonu tamamlıyoruz. Halkapınar- Otogar metro hattı için yakında ihaleye çıkacak. Selçuk-Ortaklar, Ödemiş- Kiraz ile Bergama-Soma arasına hızlı tren hattı için kolları sıvadık. İki endüstri bölgesi kurduk" dedi.



"YPG'YE VERİLEN 33 BİN TIR SİLAHI BULDUK, TOPLUYORUZ"



İzmir'in Kiraz ilçesinde de halka hitap eden Başkan Erdoğan, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Teröre prim vermedik. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İnlerine girdik. YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz" dedi. Konuşması sırasında Kirazlılara jeotermal müjdesi veren Erdoğan, "Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik. Kiraz'da gelecek çok daha başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, yükleneceğiz. Kiraz'ı daha ileri taşıyacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz'ı sevmiyor. Kiraz'a destek vermiyor. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.



"İZMİR'İN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK FELAKET CHP'DİR"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kiraz'da Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında hangi İzmirli yaşam tarzından dolayı baskıya maruz kalmıştır. İzmir'in geleceği için birlikte çalışacağız. İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir" dedi. "Ülkemize tarihi önemde kazanımlar sağladık. Sadece muhalefeti geliştirme konusunda başarılı olamadık" diyen Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni nesile 'kötü siyasetçi nasıl olunur?' konusunda mükemmel örnek olduğunu dile getirdi.



ERDOĞAN, BİLAL SAYGILI CAMİİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI



Başkan Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Caminin İzmir'e yakışan bir eser olduğunu söyleyen Erdoğan, "Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan bütün kardeşlerimizin Bilal Saygılı Camii'ni öksüz ve yetim bırakmayacağına inanıyorum" dedi.



İslam inancında caminin hiçbir zaman kullanılan ve iş bitince terk edilen bir mekan olmadığını kaydeden Erdoğan, "Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, dayanışmanın yeridir. Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır" diye konuştu.

