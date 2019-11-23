‘Gariban kokaini’ bir can daha aldı

Manisa'da önceki gün 22 yaşındaki Ünal Değeroğlu’nun uyuşturucu nedeniyle ölmesinin ardından bir acı haber de Soma’dan geldi. Üç arkadaşıyla birlikte ‘gariban kokaini’ denilen sentetik uyuşturucu metamfetamin ve alkol alan 22 yaşındaki Atay G, hayatını kaybetti.

Manisa'da 22 yaşındaki Ünal Değeroğlu'nun, uyuşturucu metamfetamin maddesini kullanarak hayatını kaybetmesinin ardından bir acı haber de Soma'dan geldi. Arkadaşlarıyla aynı uyuşturucu maddeyi kullanan Atay G. de hayatını kaybetti. Olay Manisa'nın Soma ilçesi, Muhtar Ahmet Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Önceki gece Atay G'nin (22) evine gelen Yusuf I, Abdülsamet Y. ve Hüseyin S. arkadaşlarıyla 'Gariban Kokaini' olarak bilinen sentetik uyuşturucudan alıp alkol ve enerji içeceği içtiler. Gençlerin alemi sabah saatlerine kadar sürdü.



BİRDEN YIĞILIP KALDI



Hepsi üniversiteli gençlerden Atay G'nin fenalaşması üzerine panikleyen arkadaşları, kendisini banyoya götürerek soğuk duş aldırdı. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen talihsiz genç su içmek için mutfağa gittiği esnada aniden yere yığıldı. Arkadaşları mutfaktan dönmeyen Atay G'yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 Sağlık ekiplerini arayan gençler eve gelen sağlık personeline uyuşturucu aldıklarını söylediler. Olay yerinde kalp masajı yapılan ve tüm müdahalelere rağmen duran kalbi çalıştırılamayan 22 yaşındaki Atay G. hayata döndürülemedi.



HASTANEYE GÖTÜRDÜLER



Polis ekiplerince ifadesine başvurulan Atay G'nin arkadaşları, kendilerinin birer hap aldıklarını, fakat Atay'ın 3 adet hap kullandığını, daha önce ya da sonrasında tekrar hap alıp almadığını bilmediklerini söylediler. Bu arada ayakta durmakta zorlanan gençler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildiler. Evin içinde polisin yaptığı incelemede ise uyuşturucu madde kalıntıları, enerji içeceği ve alkol şişeleri bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 22 yaşındaki Atay G'nin cansız bedeni Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAÇAK KİRALANAN EVDE MADDE ALMIŞLAR



Polisin yaptığı incelemede, uyuşturucudan ölen gençlerin kullandığı 'metamfetamin'in, ani olarak beyin kanaması ya da kalp krizi sonucu ölümlere yol açan çok tehlikeli bir madde olduğu belirlendi. Önceki gün Ünal Dereoğlu'nun öldüğü, Onur Öztürk'ün komaya girdiği olayda, 3 arkadaşın bulunduğu evdeki çalışmalarını tamamlayan polis, arkadaşlarının durumunu sağlık ekiplerine bildiren Ahmet Yazıcı adlı gencin tahlillerinde, kanında uyuşturucuya rastlanmadığı için hakkında adli soruşturma yapılmadığını belirtti. Talihsiz olayın yaşandığı evin ise kaçak olarak kiraya verildiği ve sahibi hakkında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN