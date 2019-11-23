Kız kardeşler kaza kurbanı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.



OTOMOBİLLER SAVRULDU



Kaza, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi çıkış kavşağında meydana geldi. Karasu ilçe istikametine giden Mevlüt U. idaresindeki 34 LC 0519 plakalı panelvan tipi araç ile kavşaktan yola çıkmak isteyen Yasemin T. idaresindeki 59 UG 091 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. 59 UG 091 plakalı otomobilde bulunan ve sürücü Yasemin T'nin 11 yaşındaki kızı Kardelen Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, 7 yaşındaki kızı Melisa Şahin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



HASTANEYE KALDIRILDILAR



Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince otomobilde bulunan diğer yaralılar sürücü Yasemin T. ile 20 yaşındaki Barış D. ve 16 yaşındaki Nail K. ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.