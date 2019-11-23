Korkmaz’ı bıçaklayan sanığın cezası onandı

Dizi oyuncusu Şeyma Korkmaz'ın ablası seramik sanatçısı Tuba Korkmaz'ı bıçakla yaralayan ve 14 yıl hapse mahkum edilen eski sevgilisi mühendis Fatih Sağır'ın cezası Yargıtay tarafından onandı.

Dizi oyuncusu Şeyma Korkmaz'ın ablası seramik sanatçısı Tuba Korkmaz'ı bıçakla yaralayan ve 14 yıl hapse mahkum edilen eski sevgilisi mühendis Fatih Sağır'ın cezası Yargıtay tarafından onandı. Yaşadığına şükreden ve şans eseri yoldan geçen bir doktorun müdahalesiyle hayata tutunan Korkmaz, "Ceza az ama indirilmeden onandığına seviniyorum" dedi. Eskişehir'de Vişnelik mahallesi Park Sokak'ta, 3 yıl önce 17 Haziran'da sabah işe gitmek üzere servis bekleyen Tuba Korkmaz, ayrıldığı eski erkek arkadaşı Sağır tarafından saldırıya uğradı. Dört kez bıçaklanan Tuba Korkmaz'ı, doktor olan bir mahalle sakini ve ardından kaldırıldığı Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahale kurtardı.

FATİH ŞENDİL