Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları) İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağına 2020'nin sonunda bağlayacaklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sakarya'mızda ulaşım alt yapısıyla ilgili olarak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu yakasındaki, doğu kısmındaki çalışmalar hızla devam ediyor. İstanbul ile Sevindikli kavşağı arasını geçtiğimiz kurban bayramında hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi önümüzdeki yılın sonunda 2020'nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağız. Bu önemli bir hizmet. Biz bir taraftan hükümet olarak bizim ülkemizi, milletimizi çökertmeye, yıpratmaya, bölmeye çalışanlara karşı mücadele ederken hizmet kervanımız devam ediyor. Bizim ülkemizde hızlı tren çalışmaları bizim hükümetimiz zamanında tanıştı. Önümüzdeki günlerde inşallah bu hızlı tren hizmetini daha da yaygınlaştırarak ülkemizdeki insanımızın hizmetine sunmuş olacağız. Önümüzdeki yıl Sivas'a kadar hızlı tren hizmetini ulaştıracağız" dedi.



4 MİLYAR DOLARA YAKIN PROJE

Yüksek Hızlı Tren (YHT) için alternatif yol yaptıklarını ifade eden Bakan Turhan, "YHT hizmetini İstanbul- Ankara arasındaki hizmeti ikinci bir alternatifini de yaptığımız bir finans anlaşmasıyla Adapazarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirerek Halkalı'ya oradan da Kapıkule'ye Avrupa sınırına kadar ulaştırmak için önümüzdeki günlerde bununda ihalesini yapıp inşallah çalışmalara başlayacağız. Çok önemli bir proje. 4 milyar dolara yakın proje. Bunun son anlaşmalarını Çin hükümetinden sağlayacağımız kredi ile yapacağız. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu kredi anlaşması imzalanınca kazmayı inşallah vuracağız. Hızlı tren teknolojisini de inşallah Adapazarında yerli, yabancı ve özel sektör ortaklarıyla birlikte bugünde arkadaşlarımızdan bilgi alacağım. Bununla ilgili hızlı tren setlerini ülkemizde yapmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Hızlı tren setleri önemli bir kısmı artık Sakarya ilinde üretilecek" diye konuştu.

İHA