MHP’den erken seçim tartışmasına yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim tartışması oluşturma gayretindeki çevrelere cevap verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim tartışması oluşturma gayretindeki çevrelere cevap verdi. Bahçeli, "Bizim bu konuda görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. CHP, HDP, İP, SP Türkiye'yi belirsizliğe çekmeye çalışıyor. Bu çevrelere fırsat verilmeyecektir. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Yegane hedef 2023 hedefleri olmalıdır. Kimse havanda su dövmesin, boşa sallayıp dolu almaya çalışmasın. Bu sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyudan su içmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.