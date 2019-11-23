Poligondaki intiharda çiftlikbank iddiası

İstanbul Başakşehir'de önceki gün gittiği bir poligonda kalbine tek el ateş ederek hayatına son veren Recep Ataş'ın (25) Çiftlikbank'a para kaptırdığı için bunalımda olduğu ve bu nedenle canına kıydığı iddia edildi.

İstanbul Başakşehir'de önceki gün gittiği bir poligonda kalbine tek el ateş ederek hayatına son veren Recep Ataş'ın (25) Çiftlikbank'a para kaptırdığı için bunalımda olduğu ve bu nedenle canına kıydığı iddia edildi. Kazım Ataş, oğlunun Çiftlikbank'a para yatırmak için bankadan kredi çektiğini ve çektiği krediyi ödeyemediği için bunalımda olduğunu söyledi. Kazım Ataş, "Çiftlikbank'a da para yatırmıştı. O batıp gidince çocuk bunalıma girdi" şeklinde konuştu.