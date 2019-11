Sattığı takvimler köpek kulübesine dönüştü

Aydınlı hayvansever Fırat Sert, takvim satışından elde ettiği gelirle can dostlarını sıcak yuvaya kavuşturdu. Sokaktaki yavru köpeklerin bu kış üşümeyeceğini belirten Sert, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Aydınlı hayvansever Fırat Sert, takvim satışından elde ettiği gelirle can dostlarını sıcak yuvaya kavuşturdu. Sokaktaki yavru köpeklerin bu kış üşümeyeceğini belirten Sert, kendisine destek olanlara teşekkür etti. İncirliova ilçesinde yaşayan hayvan dostu Sert, ilçesindeki sokak hayvanlarını her gece mama ile besliyor. Can dostlar için takvim bastıran Sert, sattığı takvimlerin geliriyle sokak hayvanları için barınak oluşturdu. Zafer mahallesinde 320 metrekare alanı çitle çevirerek yaptığı barınağa 40 adet ısıtmalı kulübe alırken, oyun parkuru ve kamera sistemi kurdu. 'Melekler şehri' adını verdiği barınak ile sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuştu.

