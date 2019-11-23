  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Sattığı takvimler köpek kulübesine dönüştü

Sattığı takvimler köpek kulübesine dönüştü

Sattığı takvimler köpek kulübesine dönüştü
Giriş Tarihi: 23.11.2019

Aydınlı hayvansever Fırat Sert, takvim satışından elde ettiği gelirle can dostlarını sıcak yuvaya kavuşturdu. Sokaktaki yavru köpeklerin bu kış üşümeyeceğini belirten Sert, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Aydınlı hayvansever Fırat Sert, takvim satışından elde ettiği gelirle can dostlarını sıcak yuvaya kavuşturdu. Sokaktaki yavru köpeklerin bu kış üşümeyeceğini belirten Sert, kendisine destek olanlara teşekkür etti. İncirliova ilçesinde yaşayan hayvan dostu Sert, ilçesindeki sokak hayvanlarını her gece mama ile besliyor. Can dostlar için takvim bastıran Sert, sattığı takvimlerin geliriyle sokak hayvanları için barınak oluşturdu. Zafer mahallesinde 320 metrekare alanı çitle çevirerek yaptığı barınağa 40 adet ısıtmalı kulübe alırken, oyun parkuru ve kamera sistemi kurdu. 'Melekler şehri' adını verdiği barınak ile sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sattığı takvimler köpek kulübesine dönüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN