“Üniversite ile işbirliği yapacağız”

Van’da uyuşturucu satıcılarına yönelik başarılı operasyonlarla adını duyuran ve Aydın’a atanan Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, “Uyuşturucunun hedefi gençler. Bu yüzden Adnan Menderes’e bu zehri sokmamak için üniversiteyle koordineli çalışacağız” dedi

Van Emniyet Müdürü iken 3.5 yılda 16 ton uyuşturucu yakalayarak zehir tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen Aydın'ın yeni Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, burada da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacağını söyledi. Ekici, "Uyuşturucu bir insanlık suçu, devletin tüm imkanlarını kullanarak bu zehri satmaya çalışanlarla mücadele edeceğiz" dedi.



Türkiye'de uyuşturucuyla mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz genç bir nüfusa sahibiz. Yaşlanan bir Avrupa var, Türkiye ise dinamik. Bu yüzden Türkiye uyuşturucu baronlarının hedef ülkesi. Gençlerimizi korumamız gerekiyor. Bir insanı bile kurtarmak çok önemli. Uyuşturucuyla mücadelede son yıllarda ülkemiz önemli bir yol aldı.



Van'da uyuşturucuyla mücadelede neler yaptınız? Aydın'ı bu konuda nasıl görüyorsunuz?

Van uyuşturucu ticaretinin kilit noktasıydı. Orada görev yaptığım 3 yılda 16 ton uyuşturucu yakaladık. Van tecrübesi bizden beklentileri de artırdı. Aydın, gençlerin yoğunlukta olduğu bir il. Didim ve Kuşadası gibi tatil yörelerimize yaz döneminde gelen çok sayıda insan var. Kuşadası'nda bayramda bir milyon insan geliyor. İzmir dibimizde, insanlar havaalanından inip Muğla'ya, Denizli'ye gidiyor. Bu güzergahtaki uyuşturucu akışını tespit etmek için çalışıyoruz.

UZAK TUTACAĞIZ



Uyuşturucudan gençleri korumak için planlarınız nedir?

Adnan Menderes Üniversitesi'nde 60 bin öğrenci var. Aydın ciddi bir öğrenci şehri. Hayat burada hızlı akıyor. Uyuşturucunun zararları konusunda bir çalıştay yapılabilir, üniversite yönetimiyle iletişim halindeyiz. Üniversitede siyasi veya terör örgütleriyle alakalı bir sıkıntı yok. Uyuşturucu konusunda narko- rehber seminerleri vereceğiz. Üniversitedeki eğitimcilerle görüşeceğiz. Adnan Menderes'i uyuşturucudan uzak tutmak için ince işçilik yapacağız.



Sokak satıcılarına karşı hangi önlemleri alacaksınız?

Sokağı devamlı tarayan ekip sayımızı iki katına çıkardık. Ekiplerin olay yerine intikal süresini azaltıyoruz. 4 dakika olan bu süreyi 2 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz. Sokakta belli bir saatte gezen kişileri sorguluyoruz. GBT kaydı var mı, buna bakıyoruz. Bunun yanında şok uygulamalar da yapacağız.



SOKAĞIN EMNİYETİ



Bekçilik sistemi nasıl işleyecek?

Bekçileri geceleri çok verimli kullanıyoruz. İl genelinde göreve başlayan 170 bekçi kısa zamanda birçok başarılı işe imza attı. 30 günde 3 bin 800 kimlik sorgulaması yapıldı. Bu kontrollerde kayıp olarak aranan 2 kişi bulundu. Çeşitli suçlardan araması olan 4 şüpheli ise yakalandı. Çalıntı olduğu belirlenen 4 motosiklet de trafik ekiplerine teslim edildi. Bekçiler 7 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 200 içimlik metamfetamin, 23 içimlik esrar, 12 adet ecstasy hap 1 içimlik bonzai yakaladı. Bekçilerin gece sokaklarda asayişin sağlanmasında büyük katkısı var.



VATANDAŞ İHBARI ÖNEMLİ



Güvenliğin ve emniyetin sağlanmasında vatandaşlara ne gibi görevler düşüyor?

155 hattı suçlarla mücadelede en önemli argümanımız. İstihbarımız var ama vatandaşın ihbarda bulunması daha kıymetli. Vatandaştan gelen ihbarların doğruluk oranları da oldukça yüksek. Aydın'da vatandaş devletine güveniyor. Biz de bunun karşılığını vermeliyiz. 'Burada uyuşturucu satılıyor, metruk binaya giren çıkanlar var' denildiğinde anında gidilip kontrol etmeliyiz. Vatandaş desteği olmadan güvenlik biriminin başarılı olma şansı yok. Vatandaş bize destek olacak. İhbarda bulunacak. İsmini vermesine gerek yok, uyuşturucu veya diğer konularla ilgili... Bizimle irtibata geçin. O ihbarı değerlendirip operasyon gerçekleştirebiliyorsanız, vatandaşın devletine güveni artar.



Uyuşturucu satıcılarına ne gibi bir mesajınız olacak?

Uyuşturucu bir insanlık suçu. Özellikle gençlerimizin geleceğini karartıyor. Uyuşturucu kaçakçılarına karşı devletin tüm imkanlarını kullanarak gücümüzün sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aydın'da kötü miras almadık. Benden önceki değerli büyüğümüzden iyi bir noktada görevi aldık. Bizden sonra gelecek olana da bayrağı en iyi şekilde devretmeye çalışacağız.



YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR



Bitcoin Safiye'ye yaptığınız başarılı operasyonu anlatır mısınız?

Aydın'da onlarca vatandaş dolandırıldıkları şikayetiyle başvurdu. Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişinin eğlence mekanlarında görüntüleri ortaya çıkınca, hemen harekete geçtik. Özel bir ekiple, şüphelinin önce yerini tespit ettik. Daha sonra Aydın polisinin takibiyle şüpheliyi Bursa'da yakaladık. Bunda medyanın desteği büyük oldu. Özellikle Yeni Asır'ın olayın üzerine gitmesi zanlının yakalanmasında önemli pay sahibi. Bu haberlerden dolayı Yeni Asır'ı tebrik ederim" diye konuştu.