‘82 yıl da geçse burada bekleyeceğiz’

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 82'nci günde de sürdürdü.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 82'nci günde de sürdürdü. Gaziantep'te yaşayan Cennet Kabaklı, 2015 yılında usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür Karayolu'nda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için 28 Eylül'de eyleme katıldı. Anne Kabaklı, "82 yıl da geçse oğlum gelene kadar oturma eylemini sürdüreceğim. İnşallah Cumhurbaşkanımız bir çözüm yolu bulur. Ben oğlumu kucaklamak, ona sarılmak istiyorum" diye konuştu.