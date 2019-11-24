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Bakan Abayrak'tan anlamlı mesajı!

Bakan Abayrak'tan anlamlı Öğretmenler Günü mesajı!

24.11.2019, 10:48

24 Kasım ile ilgili paylaşım yapan , “Ülkemizin dört bir yanında özveri ile insanımıza emek veren, gelecek nesillerin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 24 Kasım Öğretmenler Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Albayrak, hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Necmettin Öğretmen ve Aybüke Öğretmenin fotoğrafını paylaşarak, "Ülkemizin dört bir yanında özveri ile insanımıza emek veren, gelecek nesillerin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım" diye yazdı.

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