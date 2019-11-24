Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu bir askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı Kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi için kaldırıldığı Şanlıurfa'daki hastanede şehit oldu.

TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, dün zırhlı Kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Afyonharahisar'ın İscehisar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Akkaya'nın bugün memleketine uğurlanacağı öğrenildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı sırasında Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit olmuştur. Şehidimiz 24.11.2019 Pazar günü saat 11.00'da Şanlıurfa GAP Havaalanında düzenlenecek olan tören sonrası Afyon ili İscehisar İçesi Karaagac köyüne uğurlanacaktır" denildi.





ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'ya, saat 17.00 sıralarında, askeri personelin kullandığı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, Şanlıurfa'daki bir hastaneye getirilerek tedaviye alındı. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (22) acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oturan ailesine ulaştı. Mustafa Akkaya'nın acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oturan annesi Döndü Akkaya (46), babası Taner Akkaya'ya (50) ve 3 kardeşine İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay Fatih Düztaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin ile beraberindekiler tarafından verildi.

Acı haberi alan Akkaya ailesi yasa boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları ve komşular da eve akın etti. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın cenazesinin bugün ikindi vakti memleketi Karaağaç köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.