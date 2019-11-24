CHP’li Aydoğdu’dan yıkım şov!

İzmir Çeşme Ildır Günkent sitesinde SİT olmasına rağmen izinsiz ek inşaat yaptırdığı için villası mühürlenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, eline aldığı balyozla villanın kaçak bölümlerini kendisi yıktı

İzmir Çeşme Ildır Günkent sitesinde SİT olmasına rağmen izinsiz ek inşaat yaptırdığı için villası mühürlenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, eline aldığı balyozla villanın kaçak bölümlerini kendisi yıktı. Yıkım işlemini de yardımcılarına kameraya aldıran Erdoğdu, vatandaşların üzülmemesi için yıktığını aslında kaçak olmadığını iddia etti. Satın aldığı eşsiz villada sezon biter bitmez tadilata başlayan Erdoğdu'nın villasını Çeşme Belediyesi mühürlemişti. İmar ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenen villasına gelen Erdoğdu, kalabalık bir topluluk önünde balyozla yıkım yaptı.

FATİH ŞENDİL