‘EFT Hatice’ yakayı ele verdi

Denizli'de, araçlarını satmak isteyenlerle noterde buluşup ileri tarihli EFT yapan, aracı üzerine aldıktan sonra da EFT’yi iptal eden 45 yaşındaki Hatice D, jandarma tarafından yakalandı.

Denizli'de, internette çeşitli sitelerden araçlarını satmak için ilan veren kişilerle noterde buluşup aracı almak için banka hesabına ileri tarihli EFT yapıp, aracı üzerine aldıktan sonra EFT'yi iptal ederek vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen Hatice D. (45), jandarma tarafından önceki gün yakalandı. Hatice D. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.