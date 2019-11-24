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Haberler > Gündem > Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyinde 3 'lı terörist 'larla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

24.11.2019, 15:51

, 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı teröristin 'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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