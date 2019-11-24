Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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