Denizli'de ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklandıktan sonra cezaevine götürülen Tarık Gündem (23), görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalanıp açık bırakılan kapıdan koşarak kaçtı.

Denizli'de, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandıktan sonra polis tarafından cezaevine götürülürken eli kelepçeli firar eden Tarık Gündem (23), yaya olarak 25 kilometre kaçtıktan sonra jandarma ekiplerince yakalandı.



AÇIK KAPIDAN KAÇTI



Honaz'da, cinsel istismar suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tarık Gündem, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis, tutuklanan Gündem'i teslim etmek için ilçenin Kocabaş Mahallesi'ndeki cezaevine götürdü. Elleri kelepçeli olarak içeri alınan Gündem, görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak açık kalan kapıdan koşarak kaçtı. Elleri kelepçeli araziye kaçan Gündem, bulunamadı.



ABLUKAYA ALINDI



Bölgeyi adeta ablukaya alan güvenlik güçleri, Tarık Gündem'i, Pamukkale ilçesi Develi Mahallesi'ndeki arazide yakaladı. Gündem'in cezaevinden firar ettikten sonra yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki mahalleye yaya olarak gittiği öğrenildi. Gündem yeniden cezaevine götürüldü.

SEBAHATTİN ALP