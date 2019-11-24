Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu başlatıldı

Terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Tunceli’de ‘Kıran-7 Munzur Vadisi’ operasyonu başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerinin kökünü kazımak için sınır dışında harekatlarını başarıyla sürdürürken, yurt içinde de 'Kıran' operasyonlarıyla bölge bölge temizliğe devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 'Kıran- 7 Munzur Vadisi' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli'de bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda 2 bin 250 personel (150 operasyonel tim) görev almaktadır" denildi. Kış üstlenmesine büyük darbe vurulan PKK/KCK'lı teröristler panik yaşarken, yerlerinin tespit edilmesinden korktukları için de telsizle haberleşmeyi en aza indirdi. Artan operasyonlarla örgütün ikmal kanalları kesildi, sığınaklardaki tonlarca erzak ve malzeme de imha edildi.



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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kıran-5 Operasyonu kapsamında düzenlenen özel birlik operasyonu, 21 Kasım 2019 Perşembe günü Lice ve Hani ilçeleri kırsalında gerçekleştirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada çalılar arasına gizlenmiş çuvallarda ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde, satışa hazır vaziyette 702 kilo esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.