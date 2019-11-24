Kumpasçı Kılıçdaroğlu rezil oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı, CHP medyasının da köpürttüğü “Külliye’ye çıkan CHP’li” yalanının ardından kumpas çıktı. Başından beri oynadığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın çağrısına da cevap verememişti

Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanını ortaya atarak CHP'yi dizayn etme oyununa çanak tutan CHP medyasının ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanı elinde patladı. Muharrem İnce'nin Başkan Erdoğan'la görüştüğü iddiasını ortaya atan Sözcü yazarı Rahmi Turan, kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıkladı. Talat Atilla, "Konuyu en ufak ayrıntısına kadar yazmanın vakti geldi. Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim... Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde 'Bu haber doğru mu?' diye doğrulattım" dedi.



"GENEL MERKEZ ÇETESİ"



CHP'li Muharrem İnce de, "Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkez'in mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum" diye konuştu. Muharrem İnce yarın basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Başkan Erdoğan dün yaptığı konuşmada; "Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?" demişti. Kumpasın ortaya çıkmasının ardından gözler CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Başkan Erdoğan'ın çağrısına cevap veremeyen Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu.



ATİLLA, KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ



Talat Atilla, bilgiyi kendisinin verdiği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşım yapan Atilla, "Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da doğrulattım" ifadelerini kullandı.



'CHP İÇİNDEKİ ÇETENİN KUMPASI'



Rahmi Turan'a sert tepki gösteren Muharrem İnce, kumpasın CHP içindeki bir çete tarafından kurulduğunu ve görüşme yaptığının ispatlanması halinde kendisini Taksim Meydanı'nda yakacağını söyledi. CHP'nin altında ezildiği kumpasın hedefinin Kılıçdaroğlu'nun rakiplerini kurultay öncesi devre dışı bırakmak olduğu anlaşılırken, parti içindeki huzursuzluk da tırmandı. Muharrem İnce, bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.



YİNE ÇARK ETTİLER



CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından akıl almaz bir açıklama yapıldı. Toplantıda Beştepe'ye giden CHP'li konusu ele alındı. Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kendilerine operasyon yapıldığını iddia etti. Ancak daha önce parti lideri Kılıçdaroğlu, görüşme konusunda Rahmi Turan'ın iddiasını destekleyen açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamanın üstüne MYK'dan sonra fikir değişikliği yapılması, CHP'nin yine çark ettiği şeklinde yorumlandı.