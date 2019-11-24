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“Türk-Rus ortak devriyeleri çok daha faydalı olacak”

“Türk-Rus ortak devriyeleri çok daha faydalı olacak”
Giriş Tarihi: 24.11.2019

, kanalında katıldığı "Talk to " programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire kanalında katıldığı "Talk to Al Jazeera" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Barış Pınarı Harekatı ve sonrasindaki gelişmeleri değerlendiren Akar, "Önümüzdeki günlerde Türk-Rus ortak devriyelerinin çok daha başarılı, faydalı olacağına inanıyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Tek dileğimiz, amacımız ve gayretimiz ülkemizin ve milletimizin güvenliği" dedi. Akar, "İdlib'de rejim maalesef ateşkese gerekli saygıyı göstermedi ve her fırsatta ateşkesi ihlal etmek için elinden gelen gayreti gösterdi" diye konuştu.

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