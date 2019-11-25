Avrupa’nın ilk çevre dostu camisini Erdoğan açacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için gideceği Londra'da Avrupa'nın ilk çevre dostu Camii olan Cambridge Camii'nin de açılışını yapacak. Erdoğan, 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılacak.

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için gideceği Londra'da Avrupa'nın ilk çevre dostu Camii olan Cambridge Camii'nin de açılışını yapacak. Erdoğan, 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın zirvenin ardından ise İngiltere'nin Cambridge şehrinde Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapılan Cambridge Merkez Camisi'nin açılışına katılması bekleniyor. Farklı milletlerden yaklaşık 6 bin Müslümanın yaşadığı İngiltere'nin üniversite kenti Cambridge'deki Merkez Camisi'nin arazisi 2008 yılında satın alındı. Diyanet Vakfı'nın da inşasına destek verdiği cami, geçen ramazan ayında ibadete açıldı.

YUSUF İSLAM DAVET ETMİŞTİ

Başta Cambridge olmak üzere İngiltere'deki Müslüman toplumu için önemli bir boşluğu dolduran cami, çevreye zarar vermeyen malzemeden ve mevcut kaynaklar en verimli şekilde kullanılmak üzere inşa edildi. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi özelliği taşıyan caminin bahçesi arındırılmış yağmur suyu ile sulanırken yapının hiçbir şekilde karbon salınımına yol açmadığı vurgulandı. Geçtiğimiz ay ünlü sanatçı ve Müslüman Akademisyenler Vakfı Başkanı Yusuf İslam, Ankara'da Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmiş, Erdoğan'ı Cambridge Camisi'nin açılışına davet etmişti.



DÜNYA REKORUNUN BELGESİ

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Çorum'a dikilen 303 bin 150 fidan ile kazanılan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunun tescil belgesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdi.



BASKAN ERDOGAN BUGÜN KATAR'A GİDİYOR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle bugün Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan ile Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Beşinci Toplantısı'na başkanlık edecek. İkilinin görüşmesinde Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

HASAN AY