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: Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız

Bakan Selçuk: Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız

25.11.2019, 15:02 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019,15:04

Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk, kadına şiddetle mücadeleye ilişkin, "Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.

"ADLİYELERDE 'ADLİ DESTEK BİRİMLERİ' OLUŞTURACAĞIZ"

Selçuk, 2020-2021 Koordinasyon Planı hakkında, "6284 sayılı Kanun uygulamasının değerlendirilmesine yönelik yeni bir araştırma yapacağız. Araştırma sonuçları ışığında, Kanuna ilişkin değişiklik önerileri ve alt düzenlemelere dair ortak çalışma yürüteceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, kadına şiddetle mücadeleye ilişkin, "Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz."

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