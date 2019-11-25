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Başkan Erdoğan'dan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

Başkan Erdoğan'dan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

25.11.2019, 13:31 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019,13:32

Cumhurbaşkanı , 25 Kasım nedeniyle hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında; "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz. #25KasımKadınaŞiddeteHayır" dedi.

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