Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.
Erdoğan mesajında; "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz. #25KasımKadınaŞiddeteHayır" dedi.
Başkan Erdoğan'dan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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