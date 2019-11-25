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Büyük temizlik

Büyük temizlik
Giriş Tarihi: 25.11.2019

güçleri 2016'dan bu yana aranan teröristler listesinde toplam 523 teröristi etkisiz hale getirdi. Buna göre 2016'dan günümüze kadar, kırmızı kategoride 27, maviden 24, yeşilden 27, turuncudan 43 ve griden 259 olmak üzere toplamda 380 terörist öldürüldü.

GÜVENLİK güçleri 2016'dan bu yana aranan teröristler listesinde toplam 523 teröristi etkisiz hale getirdi. Buna göre 2016'dan günümüze kadar, kırmızı kategoride 27, maviden 24, yeşilden 27, turuncudan 43 ve griden 259 olmak üzere toplamda 380 terörist öldürüldü. Ayrıca bu listede yer almayan ancak söz konusu örgütler içinde üst düzey pozisyonunda bulunan 143 kişinin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece toplam bilançonun 523'e ulaştığı kaydedildi.

618 TERÖR SALDIRISI ÖNLENDİ
GÜVENLİK güçlerinin istihbarat birimleri desteğinde son 2 yılda yürüttüğü operasyonlarda 618 terör eyleminin önlendiği bildirildi. Bu operasyonlarla 572 patlayıcı madde ile 2'si drone olmak üzere 4 bombalı araç ele geçirildi. Bu saldırıları düzenlemek isteyen 112 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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